السقوط في الوَحَل - جواد كاظم غلوم

2020/11/07 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم وطني ، إنّا أحببناك بعمقٍ أكثــرْوزرعْـنا في مسلك دربِك عشبا أخضرْ أطعمناك الشهدَ مزيجا من بلّورات السكّر ضَوَّعنا في أجوائك مسكاًيحرسهُ السّلْمُ وينعشهُ العنبر ورَكزْنا في أرضك نخلا أوفر ومَددْنا القلب إليك بساطا عَـبّأنا نفسَك إيمانا فلماذا في الآخر تكفر ؟؟أوقفنا العاصفة الهوجاءَوروّضنا الموج لكي تبحر شيّدتُ قصورا ورصفتُ بِلاطَك من أغلى المرمر ......





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