بالوثائق.. ربة منزل تكتشف انها موظفة حكومية منذ 10 سنوات !!

2020/11/07 | 01:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تقدمت ربة منزل مصرية بمحافظة الدقهلية ببلاغ إلى النيابة الإدارية، بعد أن اكتشفت بالصدفة أنها مسجلة موظفة منذ 10 سنوات في وزارة الري.

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