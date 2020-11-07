كتابة التأريخ أم إعادة كتابته؟

2020/11/07 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كثر رواة التاريخ العراقي المعاصر، الذي لايزال الناس يمتلكون عنه من تفاصيل ومعلومات ملايين المرات أكثر مما يظهر في قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب خاصة، وهي تتناول صفحات مثيرة لجدل كبير بين العراقيين، لاسيما انّها تجربة جديدة في كشف اوراق تاريخ ما اعتادوا من قبل ان يتم تسليط الضوء عليه كما […]

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