اغتيال عميد متقاعد داعم للإحتجاجات

2020/11/07 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬باغتيال‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬بغداد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬اغتالوا‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬بغداد‭ ‬غازي‭ ‬ابو‭ ‬محمد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬محمد‭ ‬القاسم‭ ‬بعد‭ ‬مغادرته‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬محمد‭ ‬ضابط‭ ‬سابق‭ ‬بالداخلية‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬وكان‭ ‬ينشط‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬ضمن‭ ‬خيمة‭ […]

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