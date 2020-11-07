بيلوسي تصف بايدن بالرئيس المنتخب وجمهوريون يتحرجون من اتهامات ترامب

2020/11/07 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ وصفت‭ ‬الرئيسة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬الجمعة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بأنّه‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬منتخب‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعدما‭ ‬تقدّم‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الرئيسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حسم‭ ‬النتيجة‭ ‬رسمياً‭.‬وقالت‭ ‬بيلوسي‭ ‬عن‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬بدا‭ ‬واضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬الثنائي‭ ‬بايدن‭-‬هاريس‭ ‬سيفوز‭ […]

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