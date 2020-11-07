بايدن يوسع تقدمه على ترامب إلى أكثر من 4 آلاف صوت بولاية جورجيا

2020/11/07 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

تعتقد منظمة الصحة العالمية أن على البشرية الاستعداد لوباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73.

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