ثورة اكتوبر الاشتراكية ... غيرت موازين القوى في العالم - خليل اندراوس

2020/11/07 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس لقد اعتبر ماركس بأن القاعدة المادية المتقدمة هي الأساس في بناء الاشتراكية فنضج الشروط والظروف السياسية وهي من مركبات البناء الفوقي للمجتمع غير كافية لنجاح الثورة الاشتراكية فالضرورة الموضوعية لنجاح الثورة هي نضوج القاعدة المادية الاقتصادية المتقدمة لأي مجتمع"كان لينين لا يعرف الهوادة في النضال من اجل الحزب، من اجل نقاوته الفكرية ومن اجل سياسة ماركسية حقا، وقد كان لا يطيق الصبر على الت ......





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