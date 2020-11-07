الاسلام والارهاب والعنصرية وموقف اليسار حول الاحداث الاخيرة في فرنسا - عواد احمد صالح

2020/11/07 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح الاسلام والارهاب والعنصرية وموقف اليسار حول الاحداث الاخيرة في فرنساالاحداث الارهابية الاخيرة في فرنسا ، ذبح المدرس ساموئيل باتي الذي تم بفتوى دينية كما تقول الحكومة الفرنسية ثم احداث الطعن في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا حيث قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا، وجرح ستة آخرون الخميس (29 أكتوبر/تشرين الأول) على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فت ......





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