مسؤولة بـاريزونا : 270 الف بطاقة متبقية .. ونحتاج عدة ايام لعد أصوات الولاية

2020/11/07 | 01:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قالت وزيرة خارجية ولاية أريزونا، كاتي هوبز، إن الولاية لديها ما يقدر بـ250 الفا إلى 270الف بطاقة اقتراع غير محسوبة متبقية، متوقعة استمرار العد خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.وقالت هوبز، بحسب / CNN / ، إن 137 الفا من هذه البطاقات كانت في مقاطعة ماريكوبا وأنه بعد إصدار المزيد من النتائج الليلة، سينخفض هذا العدد إلى أقل من/ 100 / الف بطاقة اقتراع ".وقالت هوبز، عن إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا: "لقد قاموا بعد بما يقرب من 60 إلى 70 الفا في وقت واحد.



لقد أخبرونا أنهم يتوقعون أن يتم العد خلال عطلة نهاية الأسبوع ويجب أن يكون لديهم كل شيء إلى حد كبير باستثناء بطاقات الاقتراع المؤقتة التي تنتهي في نهاية هذا الأسبوع " .يذكر ان ولاية أريزونا لها / 11 / صوتًا في المجمع الانتخابي "./انتهى2

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