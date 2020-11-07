بايدن يعزز تقدمه على ترامب في ولاية جورجيا باكثر من / 4 / الاف صوت

2020/11/07 | 01:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وسائل اعلام امريكية :" ان المرشح الديمقراطي جو بايدن عزز تقدمه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية جورجيا بـ / 4262/ صوتا / ".



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