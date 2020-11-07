التزام حكومي بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير وسط لغط سياسي

2020/11/07 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان عاد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬ميناء‭ ‬الفاو‭ ‬الكبير‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬حكومته‭ ‬ملتزمة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬فيما‭ ‬دار‭ ‬لغط‭ ‬نيابي‭ ‬واخر‭ ‬مصدره‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬حول‭ ‬توقف‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الكوريين‭ ‬حول‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميناء‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬مجرد‭ […]

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