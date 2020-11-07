ترامب : لايجب على بايدن ان يخطئ باعلان فوزه بالرئاسة

2020/11/07 | 02:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب :" لا يجب على جو بايدن ان يخطئ باعلان فوزه بالرئاسة ".واضاف ترامب في تغريدة جديدة :" انا بامكاني القيام بذلك ايضا ، لكن هناك اجراءات قانونية بدأت للتو ".ومن المنتظر ان يلقي المرشح الديمقراطي جو بايدن كلمة اليوم ، يتوقع المراقبون ان يعلن فيها فوزه بالرئاسة ./ انتهى

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