إدراج قانون المرور للقراءة الثانية

2020/11/07 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شيماء رشيد

تعتزم لجنة الخدمات النيابية إدراج تعديل قانون المرور رقم 40 على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة للقراءة الثانية، مبينة ان التعديل الجديد يسمح لكل محافظة باستخدام المبالغ التي تستوفيها لصيانة الطرق والجسور لديها.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي، لـ«الصباح»: إن اللجنة انهت التعديلات على قانون المرور وكان من المفترض أن يدرج القانون على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات السابقة ولكن الاولوية كانت لقانون الانتخابات الذي اخذ الحيز الاكبر.

واضاف: ان التعديل الذي وضعته اللجنة سيكون بعملية استيفاء المبالغ حيث ستمنح الخصوصية للمحافظات والطرق والجسور لديها من اجل ادامتها، مبينا ان المبالغ التي تستوفى من المرور يذهب جزء منها لوزارة المالية ويذهب الجزء الاكبر للمحافظات بحسب التعديل.

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