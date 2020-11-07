ترامب: على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت

2020/11/07 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة دعاه فيها إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس.

وكتب ترامب: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ بإعلانه الفوز بمنصب الرئيس.



يمكنني أن أصرح بهذا الادعاء أيضا.



الإجراءات القانونية بدأت للتو!"

وكانت حملة ترامب رفعت دعاوي قضائية في عدة ولايات بعد انتخابات 3 تشرين الثاني.

المصدر: RT

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