"سي أن أن": إدارة ترامب تنوي بيع درونز للإمارات بقيمة 2.9 مليار دولار

2020/11/07 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت سي ان ان عن عضو بالكونغرس قوله الجمعة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس نيتها بيع الإمارات 18 طائرة من دون طيار من طراز MQ-9B drones بقيمة 2.9 مليار دولار.

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