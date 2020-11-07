ترامب : تقدمي اختفي باعجوبة .. لكنه سيعود بعد اجراءاتنا القانونية

2020/11/07 | 02:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بان تقدمه سيعود بعد الاجراءات القانونية .



وقال ترامب في تغريدة :" كان تقدمي كبيرا ليلة الانتخابات لكنه اختفى باعجوبة ، لكني اعتقد انه سيعود بعد اجراءاتنا القانونية "./ انتهى5

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