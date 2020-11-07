انصار ترامب يتظاهرون في اريزونا وانصار بايدن في بنسلفانيا

2020/11/07 | 02:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تجمهـر متظاهرون موالون للرئيس الامريكي دونالد ترامب خارج مركز فرز ولاية اريزونا مع استمرار عملية الفرز، فيما خرجت تظاهرات اخرى في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا ،حيث تشير الارقام الى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب بفارق ضئيل./انتهى5

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