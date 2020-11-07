2020/11/07 | 02:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت السلطات الامريكية ، تمديد عملية فرز الاصوات في ولاية اريزونا حتى نهاية الاسبوع ، السبت او الاحد ، مع بقاء 250 الف بطاقة اقتراع للفرز "./انتهى5

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