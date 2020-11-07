رويترز: الجمهوريون يسعون لجمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب الانتخابية

2020/11/07 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر مطلعة، الجمعة، إن الجمهوريين يحاولون جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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