بايدن يتقدم على ترمب في اربع ولايات متأرجحـة

2020/11/07 | 03:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تداولت وسائل اعلام امريكية ، آخر الاحصاءات لنتائج الانتخابات الرئاسية مع استمرار عمليات الفرز .وتقدر تلك الاحصاءات تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب في ولاية جورجيا بـ4 آلاف صوت، وفي ولايتي نيفادا وأريزونا بـ40 ألف صوت في كل منهما ، وفي ولاية بنسلفانيا بـأكثر من 17 ألف صوت./انتهى5

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