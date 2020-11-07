ضبط مطبعة نقود مزيفة في بغداد

2020/11/07 | 03:54 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن الناطق بإسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، ، ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد.وقال رسول، في بيان ان “مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد بالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، ضبطت مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية شمالي العاصمة.واضاف انه “تم العثور بداخل المطبعة على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها./انتهى5

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