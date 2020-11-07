لوقف نزيف الليرة.. إردوغان يقيل محافظ البنك المركزي

2020/11/07 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي في البلاد، مراد أويصال، وفقا لموقع "خبر ترك" المحلي.

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