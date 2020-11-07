2020/11/07 | 04:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان البرلمان مطالب بتشريع قانون رد الاعتبار للمشمولين بالعفو العام.وقال في بيان صحفي ان : قانون العفو العام ...يلغي التهمة والجريمة والتدابير الاحترازية وفق المادة ١٥٠ من قانون العقوبات وكذلك يلغي العقوبات الاصليه والتبعية فهو يعبر عن إرادة المشرع في الغاء كل ما تقدم فهو اي العفو العام يلغي الجريمة ..وتابع : ليس في العراق الان قانون رد الاعتبار لانه الغي قبل ٢٠٠٣ وكان بموجبه يرد الاعتبار بعد ٥ سنه من إطلاق السراح في الجنايات و ٣ سنه في الجنح وفق قانون رد الاعتبار رقم ٣ لسنة١٩٧٧ وبالتالي فان الحكم يعتبر من النظام العام ويؤثر على التعيين سلبا أو إيجابا ولا يمكن اعتبار العفو العام رد اعتبار تشريعي واعتقد ان البرلمان معني بتشريع قانون رد الاعتبار أو حق البرئ في التعويض.واشار التميمي الى : امكانية المتضرر الطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي التميمي : البرلمان مطالب بتشريع قانون رد الاعتبار للمشمولين بالعفو العام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي التميمي : البرلمان مطالب بتشريع قانون رد الاعتبار للمشمولين بالعفو العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).