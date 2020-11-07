حملة ترامب تحتاج 60 مليون دولار على الاقل لتمويل الطعون القانونية

2020/11/07 | 04:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين انها تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة.ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى في الثالث من الشهر الحالي ويتنافس فيه ترامب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.ويقترب بايدن من الفوز بعد أن تقدم على ترامب في ولايات حاسمة منها بنسلفانيا وجورجيا بعد ثلاثة أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.وقال مصدر مطلع على استراتيجية حملة ترامب الانتخابية إنه تم اختيار ديفيد بوسي كبير مستشاري حملة ترامب لقيادة الطعون القانونية بعد الانتخابات .وأنهى ترامب ، الذي بدأ السباق بتفوق مالي قوي ، حملته وهي تكافح لمواكبة قوة بايدن في جمع التبرعات.وطبقا لأحدث ما كشف عنه المرشحون مع لجنة الانتخابات الاتحادية فقد جمع بايدن نحو 130 مليون دولار خلال الفترة من أول تشرين الأول حتى 14 من الشهر نفسه أي نحو ثلاثة أضعاف ما يقرب من 44 مليون دولار جمعتها حملة ترامب ./انتهى3

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