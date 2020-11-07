2020/11/07 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعامل أنقرة مع النزاع الأذربيجاني الأرمني على إقليم ناغورنو قره باغ كوسيلة للوصول إلى غاياتها المتعددة في الجزء الأغنى من الفضاء الأورو - آسيوي، وتخطط لاستعادة نفوذها في ما يمكن تسميته بالمجال الحيوي العثماني - التركي، الذي وضعت روسيا القيصرية ومن بعدها السوفياتية يدها عليه حتى نهاية الحرب الباردة، حيث تحاول موسكو منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وإلى الآن فرض نفوذها على ما تسميه هي أيضا بالمجال الحيوي السوفياتي - الروسي.

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