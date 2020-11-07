شبكة / سي ان ان / : بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا في التراجع بهدوء عن دعم ترامب

2020/11/07 | 05:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت شبكة / سي ان ان / الأمريكية بأن بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا في التراجع بهدوء عن دعم الرئيس دونالد ترامب.ونقلت الشبكة عن مصادر تأكيدها أن هذه الخطوة جاءت بعد نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات في بنسلفانيا وجورجيا.ونقلت عن مستشار كبير للرئيس ترامب قوله عن السباق الانتخابي: لقد قضي الأمر، فيما قال مستشار آخر عن ترامب: إنه في عزلة.وأشارت المصادر إلى أنه : لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس يخبرونه بما يريد أن يسمعه./انتهى3

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