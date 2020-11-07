2020/11/07 | 05:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعتبر عضو اللجنة القانونية عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي مبلغ الاقتراض الحالي 41 تريليون دينار ..



فشلا ذريعا للادارة المالية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : البرلمان يبدا اليوم القراة الثانية ونقاشات عامة حول قانون الاقتراض مبينا ان التوجه العام في البرلمان عدم التصويت على مبلغ 41 تريليون دولار.واضاف العقابي ان : الامر قد يتجه لتحديد مبلغ مابين 10 الى 15 تريليون دينار كحد اعلى .مبينا ان مبلغ الاقتراض الحالي يمثل فشلا ذريعا للادارة المالية ويثقل كاهل الدولة بمبالغ من الصعوبة تسديدها في السنة القادمة ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين العقابي : مبلغ الاقتراض الحالي ..فشل ذريع للادارة المالية للدولة ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين العقابي : مبلغ الاقتراض الحالي ..فشل ذريع للادارة المالية للدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).