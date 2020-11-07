"بابيشا".. المرأة في مواجهة الاستبداد

2020/11/07 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بانتمائها العميق للهوية، والرؤى السياسية والاجتماعية الثاقبة، أسست السينما الجزائرية لركائز سمعتها العريقة وجودة منتجها الابداعي، واكتسبت ثقة المشاهد الذي سبق أن اختبر مذاقها المتميز عبر أفلام شهيرة، حقق فيها مخرجوها نجاحاً صعباَ واستثنائياَ وضعهم في مصاف كبار مخرجي السينما العالمية، كان من أبرزهم الأخضر حامينا بفيلميه" ريح الأوراس" 1966، و"وقائع سنوات الجمر" 1970.

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