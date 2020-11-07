انقسام جمهوري حول مزاعم ترامب عن تزوير الانتخابات

2020/11/07 | 06:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالغضب بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية، ألمح بعض رفاقه الجمهوريين إلى أنه لابد من تخفيف حدة لهجته.ومع انقضاء اليوم الثالث بعد الاقتراع، لا يزال فرز الأصوات جاريا في الولايات التي باتت أرض المعركة الانتخابية، بما فيها بنسلفانيا ونيفادا وآريزونا وجورجيا.ووسط ادعاءات من دون أدلة، كررها ترامب بشأن تزوير الانتخابات، قال السيناتور الجمهوري، روي بلانت، إنه "في مرحلة ما" سيتوجب على البيت الأبيض أن يكون قادرا على رفع المزاعم إلى الحكمة وتقديم الأدلة مضيفا أنا أيضا لا أظن أنه من غير المعقول (..) بالنسبة لبايدن أن يقبل بالنتائج غير الرسمية وأن يفعل ما يظن أنه عليه القيام به"./انتهى9

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