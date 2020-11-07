قتل الأب وتمزيق معطفه!

2020/11/07 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الهجوم على فرنسا والدعوة إلى مقاطعة اقتصادها، بسبب رسوم مسيئة إلى نبي الإسلام نشرت في المجلة الفرنسية المثيرة "شارلي إيبدو" أعقب نرشها جريمة قطع رأس مدرس فرنسي على يد شيشاني متشدد.طلع علينا من وسط الدخان الكثيف ما نأى بنا، ولو مؤقتا، عن الصراعات والهياج.

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