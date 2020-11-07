الانتخابات الأميركية.. لا تحديثات لنتائج التصويت في جورجيا ليلة الجمعة

2020/11/07 | 07:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أكدت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية على عدم وجود تحديثات إضافية يُتوقع أن تظهر، ليلة الجمعة، بشأن الانتخابات في الولاية، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن" الإخبارية.ووفقا للمستشار الإعلامي، والتر جونز، فإن مسؤول الولاية للشؤون الخارجية، براد رافنسبرغر، لن يدلي بأي تحديثات إضافية ليلة الجمعة، بتوقيت الولايات المتحدة.وقالت الولاية إنها تتوقع استقبال نحو 8400 من أصوات الجيش وبطاقات الاقتراع القادمة من أميركيين في الخارج بحلول الخامسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي./انتهى9

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