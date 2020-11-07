حملة بايدن: ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة

2020/11/07 | 07:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حذرت حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، من أن الرئيس دونالد ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وسط تقارير بأنه ليس لديه أي خطط للتنازل.وقال أندرو بيتس الناطق باسم حملة بايدن "كما قلنا في 19 تموز، سيقرر الشعب الأمريكي نتائج هذه الانتخابات وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة من يتعدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض".وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحقق فيه بايدن تقدما في عدد من الولايات الحاسمة على ترامب الذي يتحدث عن "تزوير وخروقات شابت الانتخابات"، وردا على التقارير التي تفيد بأن ترامب ليس لديه خطط للاعتراف بالهزيمة، إذا تم تأكيد بايدن رئيسا منتخبا./انتهى9

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