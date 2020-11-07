بايدن يعزز تفوقه في بنسلفانيا

2020/11/07 | 07:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ يحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن المزيد من التقدم في ولاية بنسلفانيا الحاسمة على حساب الرئيس دونالد ترامب، في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية.وحسب مركز "إديسون" للأبحاث، فإن بايدن الذي قلب تأخرة في الولاية حصل على 49.6 بالمئة من الأصوات، مقابل 49.2 بالمئة لترامب، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، حيث ارتفع فارق الأصوات إلى ما يقترب من 27 ألف صوت لصالح نائب الرئيس السابق./انتهى9

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