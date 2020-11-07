بايدن: سوف نفوز في هذا السباق بأغلبية واضحة

2020/11/07 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع الأصوات التي باتت تقرب نائب الرئيس السابق، جو بايدن، من البيت الأبيض بشكل أكبر، ظهر المرشح الديمقراطي في كلمة، ليل الجمعة، خاطب بها أنصاره المحتشدين في مسقط رأسه، ولاية ديلاوير الأميركية.

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