2020/11/07 | 07:23 - المصدر: سفن سكاي

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تصدر فريق القوة الجوية لائحة ترتيب الدوري الممتاز بكرة القدم بانتهاء الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة بينما قفز الكرخ للمركز الثاني وتراجع المتصدر السابق (نفط الوسط) الى المركز الثالث وتقدم الزوراء الى المركز الرابع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجوية يتصدر الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة 7 SKY TV.

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