2020/11/07 | 07:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ليس لدينا إعلان نهائي بالفوز بعد.واضاف بايدن في مؤتمر صحفي : سنفوز بجورجيا وبنسلفانيا كما سنفوز بالانتخابات لكن علينا انتظار النتائج النهائية./انتهى9

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