البرلمان يبحث اليوم قانونا مصيريا لاقتصاد العراق

2020/11/07 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف مجلس النواب العراقي اليوم السبت جلسته الاعتيادية وتبدأ الجلسة في الساعة 12 ظهراً....

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