دوري الأمم الأوروبية: عودة موراتا وكوكي لتشكيلة إسبانيا

2020/11/07 | 07:54 - المصدر: سفن سكاي

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مدريد (أ ف ب)

أعاد مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي الجمعة مهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا وزميله السابق في أتلتيكو مدريد لاعب الوسط كوكي إلى تشكيلة “لا روخا” لخوض المباراة الدولية الودية ضد هولندا ومباراتي ألمانيا وسويسرا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب مورتا (28 عاما) عن تشكيلة المنتخب الاسباني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو تألق بشكل لافت منذ عودته على سبيل الإعارة إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم قادما من أتلتيكو مدريد، وسجل ستة أهداف في سبع مباريات في جميع المسابقات .

في المقابل، خاض كوكي مباراة واحدة مع المنتخب الاسباني منذ خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

واستدعى أنريكي للمرة الأولى لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي، وحارس مرمى تشلسي الإنكليزي كيبا أريسابالاغا رغم فقدان مركزه أساسيا في تشكيلة النادي اللندني لصالح السنغالي إدوار مندي.

وتلعب إسبانيا مع مضيفتها هولندا وديا الأربعاء المقبل في أمستردام، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا في 14 تشرين لاثاني/نوفمبر الحالي في بازل، على أن تستيضيف ألمانيا بعد ثلاثة أيام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام ألمانيا وأوكرانيا، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير برصيد نقطتين.

وهنا التشكيلة:

حراس المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيبا أريسابالاغا (تشلسي الانكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

المدافعون: سيرجي روبرتو (برشلونة)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، إنييغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (توتنهام الانكليزي)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي).

لاعبو الوسط: فابيان رويس (نابولي الإيطالي)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس).

المهاجمون: ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أنسو فاتي (برشلونة)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الانكليزي)، ألفارو مورتا (يوفنتوس الإيطالي).

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري الأمم الأوروبية: عودة موراتا وكوكي لتشكيلة إسبانيا 7 SKY TV.

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