توقعات باتساع فرص الأمطار الرعدية لتشمل جميع المناطق خلال الأيام المقبلة

2020/11/07 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، عن حالة جوية جديدة تسيطر على البلاد مع تقدم منخفض جوي يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع المقبل بشكل متقطع، مبينا ان فرص الأمطار الرعدية ستشمل جميع المناطق.

وقال الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" مساء أمس الجمعة، 6 تشرين الثاني 2020، ان فرص الأمطار شملت الليلة الماضية مناطق شمال ديالى مع غزارة في الامطار على مناطق شمال ديالى وجنوب السليمانية، لافتا إلى انه "مع ساعات صباح اليوم، ستكون البلاد مع موعد حالة جوية جديدة بسبب تقدم منخفض جوي يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع المقبل بشكل متقطع".

وأضاف ان " فرص الأمطار الرعدية تشمل جميع المناطق لكن بسبب طول تأثير الحالة الممطرة التغيرات واردة جدا".

واوضح ان "طقس اليوم السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم خصوصا المناطق الوسطى والجنوبية وأجزاء من مناطق الشمال وفرص الأمطار واردة على مناطق شرق المنطقة الوسطى ديالى وشمال الكوت وربما بعض الزخات الرعدية على بعض مناطق النجف والديوانية والعاصمة بغداد وبابل وبادية المثنى ومحتمل ان تشمل زخات أمطار خفيفة مناطق الجنوب".

وتابع ان " فرص الأمطار تبدأ الليلة وهي فرصة ضعيفة عموم والتوقعات تشير إلى تحسن فرص الأمطار خلال الأيام القادمة مع الاخذ بالحسبان التغيرات التي قد تحدث".

وأشار إلى ان "الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى تصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة بينما تكون شمالية شرقية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق"، فيما بين ان درجات الحرارة تستمر على حالها خلال الأيام القادمة وهناك انخفاض في الحرارة نهاية الاسبوع المقبل لتسجل نهاية العشرين في جميع المناطق.

والخرائط المرفقة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة.

ر.إ

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