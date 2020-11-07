بايدن في كلمة أمام أنصاره: سنفوز في هذا السباق بأغلبية واضحة

2020/11/07 | 08:17 - المصدر: NRT عربية

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المرشح الديمقراطي جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المرشح الديمقراطي لانتاخبات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، أنه بات حاليا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي، وذلك مع ارتفاع عدد الأصوات التي باتت تقرب نائب الرئيس السابق، من البيت الأبيض.

وقال بايدن، في كلمة، ليل أمس الجمعة، 6 تشرين الثاني 2020، أمام أنصاره المحتشدين في مسقط رأسه بولاية ديلاوير الأميركية، "كنا متأخرين قبل 24 ساعة لكننا الآن متقدمين (..) كنا متأخرين في بنسلفانيا وسوف نفوز بها، ونحن الآن في الصدارة في آريزونا ونيفادا".

وأضاف "انظروا للأرقام، سوف نفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة"، وتابع قائلا "حصلنا على 74 مليون صوت، وهذا أكثر من أي رقم حصل عليه رئيس في السابق، والأرقام تتزايد".

وقال أيضا "سنفوز في آريزونا فوزا لم نحصل عليه منذ 24 عاما، قمنا بإعادة بناء الحائط الأزرق الذي تداعى منذ أربع سنوات، ومن صوتوا لنا أوضحوا أنهم يريدون من البلاد أن تلتئم سويا ولا تنقسم".

وأكد بايدن، أنه لا ينتظر إعلان فوزه رسميا ليبدأ العمل، بل إنه باشر الأمر فعلا واجتمع هو ونائبته كامالا هاريس، الخميس، مع خبراء لمناقشة الأزمة الاقتصادية.

وعبر بايدن، عن ألمه للطريقة التي فتك بها فيروس كورونا المستجد بأرواح كثيرة في البلاد، وقال "أعرف الحزن الذي يصيب الإنسان عندما يفقد عزيزا، قلوبنا تنفطر".

ووعد "في اليوم الأول سنقوم بإعداد خطة (للتعامل مع) هذا الفيروس".

ولفت إلى "أكثر من 20 مليون نسمة عاطلين عن العمل"، واعدا أن "الخطة الاقتصادية ستركز على تعاف اقتصادي قوي".

وأكد "صوتكم سوف يحسب، بغض النظر عن محاولات البعض إيقاف ذلك".

ولفت خلال كلمته إلى أن الغرض من السياسة هو "إنهاء الحرب" وليس تغذية النزاع، وأضاف "نحن خصوم ولكن ليس أعداء، نحن أميركيون".

وشدد على أنه "لا وقت لدينا لتضييعه على الخلافات وعلى الحروب الحزبية".

وأردف قوله "مسؤوليتي كرئيس، تمثيل البلاد بأكملها (..) سأعمل جاهدا من أجل أولئك الذين عملوا ضدي كالذين عملوا معي، هذا هو عملي"، مبينا انه بات حاليا في الطريق للحصول على 300 صوت في المجمع الانتخابي.

ر.إ

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