"بناء القوة الناعمة".. أجندة تركيا وباكستان في استغلال أزمة الرسوم

2020/11/07 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت أجواء الغضب والرغبة في الانتقام الدعاة الإسلاميين والمنظمات الجهادية، حيث وصلت إلى قادة دول وأبواق رسمية تابعة لها.

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