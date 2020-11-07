سفير تركيا يعلق على هجمات حزب العمال في العراق

2020/11/07 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، أن الهجوم الذي شنه مسلحو "حزب العمال الكردستاني" بناحية جمانكي في محافظة دهوك مؤخرا، يؤكد استمرار تهديد الحز...

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