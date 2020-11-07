2020/11/07 | 08:25 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد ،وقال رسول في تغريدة له على “تويتر”، ان مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ،واضاف، انه تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد 7 SKY TV.

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