بايدن واثق من الفوز ويتحدث عن

2020/11/07 | 08:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جدد المرشح الديمقراطي جو بايدن، التأكيد على ثقته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لكنه دعا أنصاره للانتظار إلى حين إعلان النتائج النهائية.

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