نائب: البرلمان سيمرر الاقتراض اذا كان 10 ترليونات دينار

2020/11/07 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد النائب المستقبل باسم خشان، السبت، أن مجلس النواب سيمرر قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة اذا كانت المبلغ 10 ترليون دينار.

وقال خشان في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حكومة الكاظمي طالبت بمبلغ 41 ترليون لسد العجز المالي للاشهر الثلاثة من العام الجاري 2020 وهو مبلغ كبيرة جدا سيؤدي في حالة اقراره من البرلمان الى ضغط هائل على الاقتصاد الوطني قد يدفع الى تداعيات خطيرة جدا في المستقبل القريب”

واضاف خشان،ان مجلس النواب ربما سيوفق على تمرير قانون الاقتراض اذا كان المبلغ عند رقم 10 ترليون فقط مؤكدا بان حكومة الكاظمي لحد هذه اللحظة عاجزة عن ايجاد بدائل بعيدا عن الاقتراض رغم ان هناك بالفعل بدائل متوفرة حاليا لكن للاسف لايجري التفاعل معها”، مبينا أن “الاقتراض المتكرر سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني وسيشكل انهاك كبير له وتتحمل وزره الاجيال القادمة”.

وانتقد خشان “سياسة الكاظمي المالية التي يحاول من خلالها تامين كل التزامات حكومته دون النظر لخطورة الاقتراض والفوائد العالية التي ستنهك الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن “اي اقتراض لايؤدي الى مشاريع منتجة له مضار كبيرة”.



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