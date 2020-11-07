رئيس كتلة: الكاظمي فشل في ايجاد ابسط حقوق المواطن

2020/11/07 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت، ان قانون الاقتراض لا يمكن تمريره بالصيغة الحالية، مبينا ان رئيس الوزراء عجز بإيجاد ابسط حقوق المواطن.

وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قانون الاقتراض المقترح لا يصب في الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد ودليل على عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام”.

واضاف ان “على مخططي السياسة المالية ضرورة التحرك السريع على منافذ أخرى لتوفير إيرادات إضافية بدلا من الإعتماد على النفط وانعكاسات السياسة الدولية على إنتاجه وأسعاره”.

وأشار الخالدي إلى أن “رئيس الوزراء فشل في ايجاد ابسط مقومات حقوق الانسان وهو توفير حقوق الانسان وهي توفير الرواتب للموظفين”.



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