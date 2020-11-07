بالصور.. ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد

2020/11/07 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

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ضبط نقود مزيفة

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد.

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، حيث قال رسول إن " مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

واضاف، انه "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أميركي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".

ر.إ

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