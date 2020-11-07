القانونية النيابية: مساحة الخلافات بشأن المحكمة الاتحادية محدودة وطفيفة

2020/11/07 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت، عن ابرز الخلافات بشان المحكمة الاتحادية، مبينة ان الخلافات بين الاطراف هي طفيفة ويمكن التفاهم بشأنها.

وقالت عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات بشان قانون المحكمة الاتحادية العليا ممكنة الحل وهي طفيفة”.

واضاف ان “ابرز الخلاف هو منح الفقهاء في الدين في المحكمة الاتحادية العليا حق النقض بشان القوانين التي تخص الدين وذلك البد يعتمد على النص الدستوري الواضح الذي يمنع سن اي قانون يتعارض مع الشرع الاسلامي”.

واوضح ان “عدد الفقهاء سيكون اقل من القضاة ما يسمح ان تكون المحكمة قادرة على العمل بشكل تخصيصي باستثناء القوانين ذات الطابع الديني والشرعي ستكون بالشراكة”، مبينا ان “تلك الخلافات هي طفيفة ولا يمكن الوقوف عندها كثير من اجل تعطيل محكمة مهمة في ظل الخلافات المستمرة”.



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