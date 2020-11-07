بالمناهج الدراسية والأعمال الفنية.. حملة صينية لـ

2020/11/07 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الصين في تعزيز صورتها الإيجابية وتقديم نفسها على أنها "رمز عالمي للحكم المتفوق"، من خلال المزيد من الحملات الدعائية التي تهدف للتخلص من أي غضب عام باقٍ، بسبب الزلات الحكومية في الأسابيع الأولى من جائحة كورونا.

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