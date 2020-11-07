إدراج قانون المرور للقراءة الثانية على جدول أعمال البرلمان

2020/11/07 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم لجنة الخدمات النيابية إدراج تعديل قانون المرور رقم 40 على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة للقراءة الثانية، مبينة ان التعديل الجديد يسمح لكل محافظة باستخدام المبالغ التي تستوفيها لصيانة الطرق والجسور لديها.

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